Tarım işçileri ile köylülerin kavgası barışla sonuçlandı

FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Abladata köyünde Şanlıurfalı tarım işçileri ile köy halkı arasında çıkan kavga tatlıya bağlandı.

3 Ağustos'ta Abdalata köyünde çalışan Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçileri ile köy muhtarı Ömer Arlı arasında tartışma çıkmış, tartırşmaya köy halkının da katılmasıyla kavgaya dönüşmüştü.

Olayın duyulmasının ardından Valilik ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarlar iki tarafı da barıştırmak için araya girdi. Şanlıurfa'dan Çorum'a gelen bir muhtar heyeti ile Abdalata köyü muhtarı Ömer Arlı ve köy sakinleri Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in odasında bir araya geldi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Şanlıurfa Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Kestop, iki taraflada konuşarak olayı tatlıya bağladı.