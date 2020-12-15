‘Taşıma sektörüne hoşgörü bekliyoruz’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi Haluk Aşkın, taşıma sektörünün pandemi döneminde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, vatandaşın empati yapmasını istedi.

Salgınla birlikte sanal alışverişin gittikçe ön plana çıktığını ifade eden Aşkın, “Bu günlerde ülkemizdeki kargo şirketleri, lojistik firmalar ve ambarlar, üretici ile tüketici arasındaki köprü vazifesini, minnet duyduğumuz sağlık çalışanlarımızdan sonra sahada tüm risklere rağmen görevlerini başarı ile yerine getirmektedirler.” dedi.

Ticaretin, ekonominin durmaması adına önemli misyonu üstlenen taşıma sektörü ve çalışanlarının, tüm müşterilerine kapılarında hizmet sunmaya çalışırken aşırı yoğunluktan günlük gecikmeler ve sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Aşkın, şöyle konuştu: “Bunlar genel anlamda yapılan özverili çalışmaları göz önünde bulundurmayı, sektördeki insanların aldığı riskleri düşünerek empati yapmalarını engellemez. Pandemi gösterdi ki sağlıktan ve insanlığını kaybetmeden yaşamı devam ettirebilmekten daha önemli bir şey yok hayatta. Sektördeki çalışanların da insan olduğunu unutmadan, kimseye hakaret etmeden, bağırıp çağırmadan bu günlere geldiğimiz hizmet akışımızı daha iyi seviyelere getirmek, tüm sektörde çalışanların hedefi halkımızdan da bu paralelde hoşgörü ve desteklerini bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 18:14