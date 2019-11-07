TBB'de olağanüstü genel kurul girişimlerine tepki

Samsun, Sinop ve Çorum'da baroları, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülme girişimlerine karşı çıktı.

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar da yazılı açıklamasında, olağanüstü genel kurul çağrısı yapan baroları sağduyuya ve çözümde görev almaya davet etti.

Çağrı yapan baroların avukatlık mesleğine ve kuruma zarar verdiğini savunan Yaşar, şunları kaydetti:

"Yıllardır dağ gibi biriken avukatlık mesleği sorunlarının çözülmeye başlandığı, önemli kazanımların elde edildiği ve edilmeye devam ettiği bir süreçte bazı barolarca Türkiye Barolar Birliğinin olağanüstü genel kurula çağrılması son derece vahimdir. TBB ve barolarca mesleki sorunların çözümüne yönelik büyük çaba sarf edilirken söz konusu çalışmalara destek olmak yerine gündemi başka konularla meşgul etmek, gerek meslektaşlarımıza gerekse barolara haksızlıktır. Bu tür bir tutum, genel kurul çağrısı yapan baro yönetimlerinin bile öngöremeyeceği kadar meslek ve barolara zarar verecektir."