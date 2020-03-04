TBMM’yi ziyaret ettiler

FATİH AKBAŞ

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Grup Toplantısına katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı Turhan Candan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kır, Halit Yıldırım, Yusuf Canbolat, Şahiste Uçar, Adem Arslan, Yasin Keçeci, Ferit İncel, Mustafa Gökgöz, Ayşe Yaz ve Sabahattin Tut'u TBMM’de misafir etti.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube yönetimi AK Parti Grup toplantısına katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.