TDV’den 600 aileye yardım

Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü olmaya devam eden İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri, Türk Diyanet Vakfı(TDV) Şubeleri ile birlikte Çorum merkez ve ilçelerinde 600 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıttı.

TDV tarafından düzenlenen "İyilik Hareketi" yardım kampanyası kapsamında Çorum TDV Kadın Kolları, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) görevlileri, gençlik koordinatörleri, din görevlileri ve Kur’an kursu öğreticilerince belirlenen 600 ihtiyaç sahibi aileye, TDV gönüllülerince hayırseverlerin emaneti olan yardım kolileri ulaştırıldı.

Yardım dağıtımı sonrası açıklama yapan İl Müftsü Muharrem Biçer, “Bugün hayırseverlerimizin yardımları ve din gönüllülerimizin gayretleriyle birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Bu mübarek günlerde onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla muhtaç ailelerimizin yanında olmaya gayret ettik. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ve hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Müftü Biçer, hayırseverlerin yaklaşan mübarek Ramazan ayı içerisinde yürüteceğimiz zekat ve fitre faaliyetlerimize destek vermelerini isterken TDV Çorum Şubesi olarak vatandaşların zekat ve fitre emanetlerine talip olduklarını belirterek, tüm hayırseverleri iyilik kervanına katılmaya davet etti.