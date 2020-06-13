‘Tedbirlere riayet edelim’

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte vaka sayısında artış olduğu, bu artışın sebebi iki kaynağın hane içi ve aynı işyeri ortamından kaynaklandığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren Çorum’da her türlü tedbirin en üst düzeyde alınıp, derhal uygulamaya konulduğunu, alınan tedbirler ve vatandaşların duyarlı davranışları neticesinde de Çorum’da vaka sayılarının Türkiye ortalamasının bir hayli altında seyrettiği kaydedilen açıklamada, yeni normalleşme sürecinde de maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

‘TEST SAYISINDA EKSİKLİK YOK’

Açıklamada, “Pandemi sürecinin hemen başında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Covid-19 Tanı Laboratuvarı kurulmuş, 21 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek testler ilimizde yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçte yapılan test sayısında bir yetersizlik söz konusu olmayıp Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, bilimsel veriler ve hazırlanan rehberler doğrultusunda test yapılması gereken tüm hastalarımıza gerekli testler yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. İlimizde test sayısı ve kapasitesinde bir eksiklik söz konusu değildir.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları gereği illere ait günlük vaka sayıları açıklanmamakta, bu veriler günlük düzenli olarak bizzat Sağlık Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Son günlerde ilimizde vaka sayılarında artış görülmekte olup, bu artışın sebebi iki kaynağın hane içi ve aynı işyeri ortamından kaynaklandığı, filyasyon ekipleri tarafından yapılan temaslı taramaları neticesinde tespit edilmiştir. Bu da maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Aile bireyleri, akrabalar, komşular ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere kişisel tedbirlere uyulmadığı takdirde benzer tabloların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

HASTALARIN DURUMU İYİ, YOĞUN BAKIMDA HASTA YOK

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereği test sonucu pozitif çıkan tüm hastalar yatış endikasyonu ortadan kalksa dahi son iki testleri negatif çıkana kadar hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Son günlerde hastanede yatan hasta sayımızda bu nedenle bir artış söz konusudur. Yatan tüm hastalarımızın genel durumları ve sağlıkları gayet iyi olup, yoğun bakımda yatan hastamız bulunmamaktadır.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen, salgının seyrini belirleyen en önemli tedbirlerdir. Her şartta bu tedbirlere riayet edip, eski alışkanlıklarımızı yeni normalleşme sürecine göre dizayn ettiğimizde bu süreci hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)