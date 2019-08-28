Tek göz evde yaşam mücadelesi veriyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da Akkent (TOKİ)’te oturan 37 yaşındaki Murat Gökdere eşi ile birlikte tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor.

Kronik böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan Gökdere, bir yandan hastalığı ile mücadele ederken, diğer yandan geçim mücadelesi veriyor.

Eşi de kendisi gibi hasta olan Gökdere, 2 çocuğuna bakabilmek için yardım eli istiyor.

Komşuların yardımı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın verdiği yardımlarla ayakta durmaya çalıştıklarını aktaran Murat Gökdere, yetkililerden iş istiyor. Hastalığı nedeniyle kimsenin iş vermeye yanaşmadığını belirten Gökdere, kendisinin ve eşinin ailelerinin yardım etmediğini öne sürdü.



‘ÇOCUĞUMUN BEZİNİ ALACAK PARAM YOK’

Kredi borçları yüzünden zor durumda olduklarını ve çocuklarına bakmakta zorlandıklarını ifade eden Gökdere; “Evimde buzdolabım bile yok. Doğalgazım kesik. Yemek pişirmeye tüpümüz bile yok. 1 yaşında ve 5 yaşında iki tane çocuğum var. Küçük çocuğumun bezini alacak bile param yok. Oradan buradan borç para istiyoruz ama kimse vermiyor. Çocuğuma mama alacak parayı zor buluyorum. Sosyal yardımlaşmaya başvurduk sadece çocuk parası veriyorlar. 8 yıldır işsizim. Engelli maaşım var yetmiyor. Eş, dost yardımıyla geçinmeye çalışıyoruz. Bir çok fabrikada çalıştım ama hastalığım nedeniyle hep çıkarıldım. İŞKUR’a müracaat ettim, bana göre iş olmadığını söylüyorlar. İlkokul mezunuyum ve hastalığım var. Hastalığımdan dolayı kimse bana iş vermek istemiyor. Evim kira ve kiramı ödemeyemiyorum. Eşimin de göğüs kafesinde kitle var. Bir yandan hastalıklarla uğraşırken, diğer yandan geçim mücadelesi veriyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bana bi iş versinler yada bana yardım etsinler. Organize Sanayi’de form bırakmadığım yer kalmadı. Sabahtan akşama kadar iş arıyorum ama kimse iş vermiyor. Ailelerimiz bile yardım etmiyor. Dün sabahtan akşama kadar çocuğuma bez ve mama almak için herkesi dolaştım. Eş, dost akraba yardım etmek istemiyor. “ dedi.



Geçim mücadelesinin yanı sıra bir yandan da hastalıkla mücadele eden Gökdere, “Hastaneye gidiyoruz ilacımızı bile alamıyoruz. Yetkililer sesimizi duysun. Bize bir yardımcı olsunlar Allah rızası için.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2019, 21:04