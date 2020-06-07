‘Tek yön yasağına uyan yok’

EROL TAŞKAN

Azapahmet Sokak ve Karakeçili Camisi’nin birbirine bağlayan Mazlumoğlu Sokak sakinleri, tek yön yasağına uymayan sürücülerden şikayetçi.

Yolun girişinde tek yön yasağının belirtildiği uyarı levhası olmasına rağmen, çoğu sürücülerin bu yasağa özen göstermediğini kaydeden sokak esnafı, “Günü birlik tıkanma ve tartışmalar yaşanıyor.” dedi.

Tek taraflı park nedeniyle yola tersten giriş yapan araçların, tıkanan yolu açmak için tehlike oluşturduğunu ifade eden sokak sakinleri, ayrıca yağışlı havalarda kimi sürücülerin hem yasak yönden giriş yaptığını, hem de yoldan bir an önce çıkabilmek için hız yaparak, işyerlerinin önünü ve yayaları baştan sona ıslattığını hatırlatarak, “Sadece kurallara uyulmasını ve biraz da insanlara saygılı davranılmasını arzu ediyoruz.” sözleriyle saygısız sürücülere karşı sitemlerini dile getirdiler.