Tekel Sokaklar tarih oldu

Çorum Belediye Meclisinin Şubat ayında aldığı kararla Tekel Sokakların ismi değiştirilmiş, bu sokaklara Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Kadeş Sokaklar ismi verilmişti. Bugün düzenlenen törenle sokak tabelalarının yenisi yerlerine monte edildi.

Kadeş Meydanı yanında düzenlenen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Kamu Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Aşgın, Tekel sokakların isminin Çorum’a yakışmadığını belirterek, “Meydanlar, şehirlerin kalbidir. Malum olduğu üzere burada bir Tekel binası vardı ve etrafında da Tekel Sokak, Tekel 1. Sokak ve Tekel 3. Sokak olmak üzere 3 sokak vardı. Binayı yıktık. Şehri bir insan gibi düşünürsek bu meydan Çorum’un kalbi mesafesine geliyor. Şehrimizin kalbi olan Kadeş Barış Meydanının adından da anlaşılacağı üzere bu şehrin kalbinde barış var, sevgi, var, kardeşlik var. Bu şehrin kalbine Tekel ismi zaten yakışmıyordu. İsim arayışlarımız içerisinde oy birliğiyle ve gönülden “Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak” olmasını kararlaştırdık" dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismi bizim için önemli

Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin bu ükenin birliği bütünlüğü ve şuurlu bir gençlik için önemli olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, "Şehitler tepesi asla boş değil. Fırat kardeşimiz güzel kardeşlerimizden biri. Rabbim şehidimizin ruhunu şad etsin. Mekânını cennet etsin ve milli şuurla, dini şuurla vatan sevgisi ile dopdolu gençlere örnek teşkil etsin. Tüm gençlerimiz, bu ülkenin tüm çocukları milli şuurla yetişsin. Bu günden itibaren Tekel sokaklar tarih olacak. Bundan sonra tarih okuyan, okurken de tarih yazan bu gencimizin ismini hep beraber buraya nakşedeceğiz. Sadece buraya değil, bütün gönüllere nakşedeceğiz" dedi.

Başkan Aşgın, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Kadeş Sokakların isimlerinin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak

“Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Törene katılanlar arasında yer alan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da yaptığı açıklamada Fırat Yılmaz Çakıroğlu isimini gönüllerine kazıdıklarını belirterek “Şehidimizin isminin sokağa verilmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karapıçak, “İçimizdeki sızı bitmeyecek ama gönlümüzde yaşattığımızı tabelada da görmek bizim için farklı bir mana içeriyor. Ülkü Ocaklarımızın bulunduğu sokağın da bu ismi alması farklı bir anlam taşımaktadır” diye konuştu.

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, milli birlik ve beraberliğe gölge düşürmek isteyenler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun isminin bir sokağa verilmesinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek “Tüm grubum adına emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu da konuşmasında “Benim için her zaman bir ukteydi. Bunu başardığımız için bugünün ayrı bir önemi var. Bu süreçte başta Belediye Başkanımız olmak üzere destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik de yaptığı konuşmada “Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Çorum’da bir sokağa şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin hem de şehit olduğu tarihte verilmesini çok anlamlı buluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 19:01