Teknofest’te Çorum’u temsil edecekler

Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi HALASKÂR Takımı, TÜBİTAK ve Teknofest işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Okul Müdürü Hüseyin Aksungur tarafından danışmanlığı yürütülen takımda yedi öğrenci bulunuyor. Takım adı kurtarıcı anlamına gelen ‘HALASKAR’, geliştirdikleri insansız hava aracının adı da, 2012 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaparken şehit olan Yüzbaşı Ümit Özer'e ithafen ‘ÖZER-M002’ olarak belirlendi.

2020 Şubat ayında başladıklarında konuya yabancı olduklarını fakat pandemi sürecinde tamamen bu konuya yoğunlaşabilme fırsatı bulduklarını belirten Takım Danışmanı Hüseyin Aksungur, “Haftalık çevrimiçi canlı bağlantılar yoluyla toplantılar gerçekleştirdik. Teknik rapor hazırlama sürecinde her konuyu derinlemesine irdeledik. Bugün geldiğimiz noktanın otonom uçuş kabiliyetlerine sahip bir sabit kanatlı insansız hava aracı üretebilme yeterliliğinde. Geçtiğimiz yıl üretmiş olduğumuz insansız hava aracını düşürerek bir kırım yaşadık. Bu sebeple Gaziantep finallerine katılamadık. Ancak inşallah bu sene Bursa'dan Çorum'u selamlayacağız. Bu faaliyetimizle gençlere güvenildiğinde her işin üstesinden gelebileceklerini kanıtladık. Geleceği gençlerimize emanet edeceksek onlara güvenmeli ve yüreklendirmeliyiz.” diye konuştu.