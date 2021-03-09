Tekstil'de çalışan kadınların 8 Mart'ını kutladılar

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında tekstil firmalarını ziyaret ederek kadınların gününü kutladı.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ve bazı parti yöneticileri, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı firmaları ziyaret ederek çalışan kadınların gününü kutladı.

Belinay Tekstil, Doğuş Hazır Giyim ve Desan Group firmalarını ziyaret eden CHP heyeti, firma yetkilileri ve çalışanlarla sohbet ederek faaliyetler ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

CHP heyeti, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tebrik etti.



Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:12