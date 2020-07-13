Televizyonlara ekran koruma camı

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Murat Özkader’in sahibi olduğu Özka Elektronik, televizyon ekran koruma camları üreticisi Etias Glass’ın Çorum bayii oldu.

Her marka, model ve ebattaki led televizyonlara uygun ekran koruma camlarını Çorum’da satışa sunduklarını anlatan Murat Özkader, geniş ürün yelpazesi ile sektörde bir ilke imza attıklarını söyledi.

Led TV kurulumu ve tamiri, güvenlik kamerası, alarm ve uydu sistemleri satış ve montajı ile düğün, nişan, açılış ve toplantılar için ses sistemi temini konusunda da Çorum halkının hizmetinde olduklarını anlatan Özkader, ikinci el led TV alım-satımının yanı sıra zemin temizlik makinalarının bakım ve onarımı konusunda da çözümler sunduklarını kaydetti.

‘TELEVİZYONUNUZU GÜVENE ALIN’

Etias Glass ürünlerinden bahseden Özkader, kristal panel olarak bilinen ekran koruma camlarının led televizyonların ekranlarını darbe ve sıvı temasından koruduğunu vurguladı.

“Camdan 8 kat daha sağlam olan Etias Glass ekran koruma camları, görüntü kalitesini bozmadan düşük maliyetle güvenli koruma sunuyor” diyen Özkader, özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği led TV ekran koruma camlarının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Darbe sonucu kırılan ya da sıvı teması yüzünden bozulan led TV’lerin çöpe gittiğine ve bu yüzden pek çok ailenin büyük bedeller ödeyerek yeniden televizyon almak zorunda kaldığına dikkat çeken Özkader, “Çok geç olmadan televizyonunuzu koruyun. Etias Glass ekran koruma camları ile televizyonunuzu güvene alın” dedi.

Sundukları ürün ve hizmetlere www.ozkaelektronik.net internet adresi üzerinden ulaşılabildiğini ifade eden Özkader, detaylı bilgi almak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi Sancaktar Camii civarı (Pithana Otel altı) numara 1/A’da faaliyet gösteren Özka Elektronik’e davet etti.