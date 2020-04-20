Temiz hava protokolü imzaladılar

Hava kirliliği ile daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütülebilmesi amacıyla Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında Temiz Hava Eylem Planı protokolü imzalandı.

Çorum’da yaşanan hava kirliliğinin en aza indirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun bir hava kalitesine ulaşılması gayesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kentte yer alan kurum ve kuruluşlardan oluşturulan komisyon marifeti ile 2020 - 2024 yıllarını içine alan Temiz Hava Eylem Planı tamamlanarak son şekli verildi.

Hazırlanan planda Çorum’da merkezi ısınma sisteminde yakıt olarak kömür kul1anan kaloriferli kamu lojmanları, okullar, yurtlar, bağlı kurum ve kuruluşlar, apartmanlar, işyerleri ve iş merkezlerinde kömür yakılmasının yasaklanması ve 1 Ekim 2020 tarihine kadar kömür kullanan apartmanların alternatif temiz yakıt (doğalgaz, güneş enerjisi, vb.) sistemine geçilmesinin mecburi hale getirilmesi de yer alıyor.

Konuya ilişkin Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Temiz Hava Eylem Planı ile İlimize ait sıkıntılar hava kalitesi ölçüm verilerine dayanarak tespit edilmiş ve çözüm teklifleri sıralanarak mevzuatta belirtilen sınır değerler hedef olarak planlanmıştır. Bu eylem planının hazırlanmasındaki temel gaye hava kalitesi hedeflerinin sağlanarak hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı etkilerini önlemek veya azaltmaktır. Temiz Hava Eylem Planında, kamu kurum kuruluşları ve toplumun bütün kesimlerinin koordineli çalışmaları ehemmiyet arz etmektedir. Ana hedefimiz; hava kirliliğine sebep olan kaynaklarda gerekli tedbirlerin alınarak hava kalitesinin iyileştirilmesi ve AB standartlarını sağlayan, solunabilir temiz bir hava kalitesi oluşturmaktır.

Hava kirliliği ile daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütülesi maksadıyla hazırlanan ve Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalanarak onaylanan 2020-2024 Çorum İli Temiz Hava Eylem Planının İlimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 16:38