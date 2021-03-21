Termal Belediyesi 7 memur alacak

Termal Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Yalova  ili  Termal  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadroya  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır.

Adaylar,  başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte  19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai  bitimine kadar (mesai günlerinde  saat 08.30- 17.30  arasında) Termal  İlçesi,  Gökçedere  Mahallesi,  Yaşar  Okuyan  Caddesi  No  :  50  adresinde  yer  alan  Termal  Belediyesi  Yazı  İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sınavları sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Diğer memur kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

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