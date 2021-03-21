Termal Belediyesi 7 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 - 23.04.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30- 17.30 arasında) Termal İlçesi, Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sınavları sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Diğer memur kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav 03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

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