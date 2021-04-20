Terzi Metin koronaya yenik düştü

Çorum'da yıllardır Bababey Caddesi üzerinde bayan terziliği yapan Metin İnaç, koronavirüsten vefat etti.
Yaklaşık 15 gündür Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde koronavirüs tedavisi gören Metin İnaç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çorum Post İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Satılmış İnaç’ın da amcası olan Metin İnaç'ın cenazesi bugün hastaneden alınarak, öğle namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 11:08