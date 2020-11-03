Tesisatçılar zam mağduru

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Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, “Malzeme fiyatlarındaki aşırı artış, meslektaşlarımızı mağdur ediyor” dedi.

Son dönemde tesisat malzemelerine yaklaşık yüzde 65 oranında zam geldiğini anlatan Erol Bozkurt, ortaya çıkan fiyat enflasyonunun esnafın belini büktüğünü söyledi.

İnşaat tesisat işlerinde anahtar teslim ödeme yapılmasının da maliyetlerdeki değişim karşısında elektrik ve su tesisatçılarını sıkıntıya düşürdüğüne işaret eden Bozkurt, yaşanan sorunun acilen çözüm beklediğini kaydetti.

Oda kaydı bulunmayan ve dükkanı dahi olmayan kimselerden hizmet almaya çalışan müteahhitlerin yaşadığı mağduriyete de işaret eden Bozkurt, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son zamanlarda malzemelere gelen zam esnafın belini büküyor. Kablo fiyatları son dönemde yaklaşık yüzde 65 oranında zamlandı. Maliyetlerin bu denli artması nedeniyle meslektaşlarımız para kazanamaz hale geldi. Tesisatçı arkadaşlarımız genellikle müteahhitlerle sözleşme yapıyorlar. Bu doğrultuda da işin kabası bitmeyince ödeme yapılmıyor. Bu durum 5-6 aylık bir zaman alıyor. Bu süre zarfında fiyatlar hayli değiştiği için de tesisatçı arkadaşlarımız telafi edilemez zararlara maruz kalıyorlar. Yaşadığımız bu süreçte meslektaşlarımızdan mevcut tabloyu dikkate alarak fiyat vermelerini rica ediyorum. Böylece hem kendileri hem de karşı taraf mağdur olmayacaktır.

Öte yandan esnaf odası kaydı bulunmayan ve dükkanı dahi olmayan kimselere iş yaptıranların uğradığı zarara da dikkat çekmek istiyorum. Bu yöntemle ucuza iş yaptırdıklarını düşünen müteahhitlerimiz, ne yazık ki sonradan daha büyük bedeller ödemek zorunda kalıyorlar. Aldıkları işin sonunu getiremeyen bu tür kimselere itibar edilmemesini öneriyor, işin erbabından hizmet alınmasının daha doğru olduğuna inanıyorum.”