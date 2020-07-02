‘TES’te hedef sadece kıdem tazminatı değil’

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’nin hedefinde sadece işçilerin kıdem tazminatı hakkı değil, kamu emekçilerinin kamusal emeklilik hakkı da vardır.” dedi.

Kamu emekçilerini, ‘Kıdem Tazminatıma Dokunma’ diyen işçilerin mücadelesine ortak ve destek olmaya davet eden Veldet, şu açıklamayı yaptı:

“Tüm dünyayı saran pandemi süreci Türkiye'de emeğe, emekçilere yönelik yeni saldırıların fırsatı haline getirilmektedir. Ülkeyi yönetenler koronavirüs salgını ile birlikte daha da ağırlaşan ekonomik ve toplumsal sorunları çözmek yerine salgından en fazla etkilenen işçilerin, emekçilerin ellerinde kalan son haklara göz dikmektedir. Bu kapsamdaki en önemli saldırılardan biri de işçilerin son kalesi kıdem tazminatının gaspına ve kamu emekçilerinin kamusal emeklilik halkının budanmasına yönelik saldırıdır.

Neredeyse her iki yılda bir tekrar ısıtılıp servis edilen Kıdem Tazminatı Fonu bu kez Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ambalajı ile allanıp pullanıp önümüze konulmaktadır. Ancak ambalajı ne kadar cilalansa da hedef en başından beri işçilerden ve kamu emekçilerinden yapılan kesintilerin sermayeye ucuz kredi olarak aktarılması, özel emeklilik şirketlerinin beslenmesidir.

Söz konusu hedef 10 Nisan 2019 tarihinde açıklanan "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketinin sunumunda Hazine ve Maliye Bakanı'nın kayıtlara geçen "Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketlerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler" sözleri ile çok önceden itiraf edilmiştir. Ayrıca KESK olarak daha önce defalarca dikkat çektiğimiz üzere söz konusu hedef hem 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) hem de 11. Kalkınma Planı'nda tekrar edilmiştir.

Altını bir kez daha çiziyoruz. Hedefte sadece işçilerin kıdem tazminatı hakkı değil, kamu emekçilerinin kamusal emeklilik hakkı da vardır.

Nitekim medyaya da yansıyan bilgilere göre masada olan modellerden birisi de cayma hakkını kullananların sayısının artması üzerine beklenen verimin alınmadığı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak yeniden yapılandırılması modelidir. Buna göre daha önce zorunlu BES'ten çıkanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların, cayma hakkı olmaksızın ve en erken 10 yıl içinde sistemden çıkabilme gibi ağır şartlarla TES'e dahil edilmesi hedeflenmektedir.

Öte yandan kamu emekçilerini bekleyen tehlike sadece zorla TES'in kapsamına alınmaktan ibaret değildir. Bilindiği üzere işçilerin kıdem tazminatının kamu emekçileri açısından karşılığı emekli ikramiyeleridir. Bugün işçilerin kıdem tazminatına göz dikenlerin yarın kamu emekçilerinin emekli ikramiyelerini hedefe koymayacağının bir garantisi yoktur.

Bunun için KESK olarak işyerinde, fabrikasında, sokakta "Kıdem Tazminatıma Dokunma" diyen işçilerin onurlu mücadelesini selamlarken, tüm kamu emekçilerini, emekten yana olan tüm kesimleri sadece işçilere destek açıklamaları ile yetinmemeye, elimizde kalan son hakları gasp etmeye çalışanlara karşı işçisiyle kamu emekçisiyle omuz omuza vermeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)