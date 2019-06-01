Ticaret Borsası iftarda buluşturdu

Çorum Ticaret Borsası tarafından Amasya ve ilçelerinde bulunan üyelere iftar yemeği düzenlendi. Amasya’da düzenlenen iftar yemeğinde Çorum’un yöresel yemeği olan İskilip Dolması ikram edildi.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ın misafirlerini kapıda karşıladığı iftar yemeğine Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Amasya Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Ünal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Amasya ve İlçe Ticaret Sanayi Odası Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanları, Ziraat Odası Başkanları, Amasya iş dünyası temsilcileri ve borsa üyeleri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, iftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, katılımcılara Çorum Ticaret Borsasının faaliyetleri ve Şubat ayında kullanmaya başlanılan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi (TİBOS) Tescil Programı ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaya ve Özkubat, programa katılanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:48