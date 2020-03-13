Tıp Bayramı kutlandı

M.BURAK YALÇIN

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum Tabipler Odası Başkanı Dr. İsmail Çağatay Çağlar ve sağlık personeli katıldı.

Törende İl Sağlık Müdürlüğü, Elit Park Hastanesi ve Tabipler Odası anıta çelenk sundu.



Günün anlam ve önemine binaen İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnsanın sağlık çalışanı olabilmesi için yüreğinin, sevgilerin en güzeli en anlamlısı olan insan sevgisiyle dolu olması gerekir. Ancak bu şekilde hoşgorü ve özveriyle insanlara hizmet edilebilir, sorunlarını, dertlerini paylaşabilir ve çareler üretebilirler.

Böylesine zor bir görevi yerine getiren çalışanlarımızın sağlık sistemimizin bu günlere gelmesinde büyük katkısı bulunmaktadır. Gelişmşliğin en önemli göstergelerinden biri sağlıktır. Ülkemiz, sağlık alanında elde ettiği başarılarla takdir toplamış ve birçok ülkeye örnek gösterilmiştir.

“Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüyle Atatürk’ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimizi ve her düzeydeki sağlık çalışanlarının, yaşama hakkının korunmasında gösterdiği titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü övgünün üzerindedir.

İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha niteklikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği yerine getiren hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramını kutlar ve başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.”

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 15:35