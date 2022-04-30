Tır'ın çarptığı Çorumlu genç hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yaşayan 38 yaşındaki Çorumlu Satılmış Çan, Tır'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece yarısı Malkara-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Çan'a, E. K. yönetimindeki PG GL 647 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Satılmış Çan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise Jandarma tarafından gözaltına aldı.

Satılmış Çan'ın cenazesi bugün Acıpınar Köyü'nde toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 11:10