TKDK destekledi, tesisini modernize etti

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Saray Köyü’nde yaşayan 3 çocuk babası Yusuf Serdar Acer, TKDK’dan aldığı hibeyle besi işletmesini AB standartlarına yükseltti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) IPARD II 5. çağrısında sunduğu projesiyle, yaklaşık 475 bin liralık yatırımı için 250 bin lira hibe alan Yusuf Serdar Acer, Bayat ilçesi Saray Köyü’ndeki mevcut besi işletmesinin makine ekipman eksiklerini tamamladı. Aynı zamanda gübre atık sistemini geliştirerek işletmesini AB standartlarına yükseltti.

Acer, yaptığı açıklamada, 428 dekar araziyi ekip biçerek ve 55 büyükbaş besi tesisini işleterek geçimini sağladığını söyledi. Kendi imkanlarıyla önceki yıllarda yaptığı besi tesisinin ve yem bitkisi üretiminde ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlara yönelik eksiklerini gidermek için arayış içerisindeyken TKDK desteğinden haberdar olduğunu belirten Acer, şöyle konuştu: “IPARD II - 5. Çağrı döneminde toplam yatırım bedeli 475 bin liralık proje hazırlayarak dosyamı TKDK’ya sundum. Kabul edilen projemle, işletmemin ihtiyacı olan hayvan suluğu, yem ezme makinesi, yem karma ve dağıtma makinesi, gübre karıştırma makinesi, ekip biçtiğim arazilerimi tesviye etmek için tesviye küreği, yetiştirdiğim yem bitkilerini hayvancılık işletmemden çıkan gübre ile gübrelemek, balyalamak ve işletmeme taşımak için de sıvı gübre dağıtma tankeri, balya makinesi, traktör ön yükleyici, römork ve balya yükleme tertibatlı römork giderlerini karşıladım. Gübre çukuru tadilatı ve biriken gübreyi arazilerimde değerlendirmek için aldığım taşıma ekipmanları sayesinde hem tarlalarımı çiftlik gübresiyle daha kolay gübreledim, hem gübreyi değerlendirmiş oldum. Böylelikle işletmem çevre koruma, gübre depolama yönünden AB standartlarına ulaşmış oldu. Devletimizin ilgili kurumları tarafından işletmem sertifikalandırıldı.”

Acer, makine ve ekipman modernizyonu projesiyle özellikle hayvan beslenmesinde ve bakımında önemli avantajlar elde ettiklerini dile getirdi. Kaba yem temini, toplanması, taneli yemlerin kırılması/ezilmesi, besi rasyonu hazırlanması, gübrenin işletmeden çıkarılmasının oldukça kolaylaştığını vurgulayan Acer, “Bundan sonra işletmemde bulunan hayvanlar daha iyi şartlarda yetişecek, et verimi ve kalitesi yükselecek. 55 büyükbaş besi sığırı kapasiteli işletmemde, 12-18 aylık yılda iki dönem halinde besicilik yaparak, yıllık 25-30 ton kırmızı et üretmeyi hedefliyorum. Ben bu destekten faydalanarak mevcut tesisimi modernize ettim. TKDK, tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen, başvuru şartlarını sağlayan herkes için büyük bir fırsat sunuyor. Temenni ederim ki, amacı üretim olan, devletimize ve ekonomisine katkı sağlamak isteyen tüm samimi yatırımcılar, bu desteklerden faydalansınlar.” değerlendirmelerinde bulundu.