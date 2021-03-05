TKDK ile işlerini 2 katına çıkardı

Çorum merkez ve ilçelerinde süt toplama faaliyeti üzerine çalışan Doğuş Süt ve Süt Ürünleri sahibi Selma ve Murat Çabuk çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yüzde 40 hibeyle desteklenen makine, ekipman ve süt toplamada kullanılmak üzere araç alımına yönelik 1,2 milyon lira yatırım tutarlı projeleri için 470 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Yaklaşık olarak 20 yıldır süt toplama işi yaptığını belirten başarılı yatırımcı Murat Çabuk, ilk başlarda topladığı sütü doğrudan işleme tesislerine teslim etmek suretiyle çalıştığını, 2019 yılında Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde süt toplama merkezi açtığını ve eşiyle birlikte kurdukları şirketle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Eşi Selma Çabuk’la hayata geçirdikleri projelerinin detaylarını anlatan Çabuk, “Projemiz öncesinde 2 ton kapasiteli 3 aracımızla merkez köylerinden topladığımız sütü, süt toplama merkezimizde soğutarak depolamaktaydık. Topladığımız sütü büyük bir süt işleme tesisine veriyorduk. Karşılıklı olan memnuniyetten dolayı sürekli kapasitemizi artırmamızı telkin ediyorlardı. Çorum İl Koordinatörlüğünün tanıtım toplantılarına birçok kez katılım sağladık. Kapasitemizi artırmak için taşıma ve depolama tanklarına olan ihtiyacımız kadar yeni araçlara da ihtiyacımız vardı. Bu sektör için hayati önem taşıyan bir harcama kalemi desteklenmek suretiyle işletmelere can suyu verilmiş oldu. Projemizle, 9 adet süt depolama ve 6 adet süt taşıma tankı, 4 adet süt toplama aracı, 2 adet PH metre, 1 adet antibiyotik test cihazı ve 1 adet süt analiz cihazı aldık. Ayrıca, devletimiz bu yatırımımızda KDV ve diğer tüm vergilerden muaf tutarak 300 bin lira tutarında dolaylı olarak bize bir destek daha sağlamış oldu. Aldığımız 4 yeni araçla birlikte süt toplama hattımızı 7’ye çıkardık. Merkez ilçe, Alaca ve Ortaköy ilçelerinin köylerine yeni süt toplama hatları açtık. Süt toplama kapasitemiz 6 tondan 13 tona ve süt depolama kapasitemiz de 13 tondan 25 tona yükseldi. Böylece süt toplama ve depolama kapasitemizi neredeyse iki katına çıkarmış olduk. Bu sayede yeni 4 istihdam daha yaratarak çalışan sayımızı 7 kişiye çıkardık. Bundan sonra da işlerimizi büyütmek için yeni proje çağrılarını dikkatle takip edeceğiz. Bu yatırımımızın hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen ilimiz kamu kurumlarına, TKDK yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi. (FATİH BATTAR)

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 16:18