Tofaş Doğan S ihale ile satılacak

İŞKUR Söke Hizmet Müdürlüğü 1998 model Tofaş Doğan S aracı ihale ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 22 Şubat 2021 tarihi Pazartesi günü saat:10:30’a kadar Yenicamii Mah. Akasya Sok. No:9 adresinde bulunan İşkur Söke Hizmet Merkezi’ne imza karşılığı verilebileceği gibi 22 Şubat 2021 tarihi Pazartesi günü saat:10:30’a kadar İşkur Söke Hizmet Merkezi’ne ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

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