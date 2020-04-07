Tohum desteğinde neden Çorum yok!

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum çiftçisine yanlış yapanın kirman gibi döneceğini söyledi.

Özsaçmacı, Tarım Bakanlığının tohum desteğinden adı geçen tüm ürünlerin ekim alanı çevre illerden daha fazla bulunmasına karşın neden Çorum çiftçisinin yararlanamadığını sorarak, “Hadi anladık bize kızıyorsunuz, sevmiyorsunuz, size 18 yıldır sürekli yüzde 60 ve üzerinde destek veren Çorum halkına neden bu kadar mukallitlik ediyorsunuz? Ne istediniz de vermedi bu Çorum halkı size! Çorum’da ekilen biçilenin istatistiksel bilgilerini uzun uzun vermeyeceğim ancak ülke ortalamasının üzerinde üretim yapıldığı veriler ile bellidir” dedi.

İktidara geldiklerinde 37 milyar lira olan tarımsal üretimin 6 kat arttığını ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Peki, çiftçinin durumu ne olmuş? Üretim parasal olarak 6 kat, borç ise 45 kat arttı” diye konuştu.

Tarımda, AK Parti’nin el attığı her şeyin zarar ettiğini vurgulayan Özsaçmacı, “İşlerine geleni söyleyip çiftçinin aklıyla alay ediyorlar. Çiftçi haklı olarak soruyor. Biz kazanamadıysak kim kazandı? Faiz kazanıyor, rant kazanıyor. Yolcu garantili havalimanı yapanlar, geçiş garantili yollar yapanlar kazandı. Bu kadar kolay kazananların olduğu AK Parti düzeninde çiftçi, memur, emekli, gençler kaybeder.

Söylemekten bıkmayacağım milletine bu kadar yabancılaşmış bir iktidarın milletine vereceği hiçbir şey yoktur. Her şeye sahibiz yeter ki işlemesini bilelim. İşleyenin kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.

Hibe tohum desteğinin iktidar mensuplarının iş yoğunluğundan gözlerinden kaçmış olacağını umduklarını dile getiren Bekir Özsaçmacı, bu konunun en kısa sürede düzeltileceğini umut ettiklerini kaydederek, “Sevgili hemşerilerim yanlış anlamasın Çorumlunun hiçbir siyasiye bende dâhil ihtiyacı yoktur olmamıştır. Bugüne kadar hiç siyasilerden beklenti içerisinde olmadan kendi kendine yeten bir şehir olmuştur. Çorumlumuz kadirşinastır, sabırlıdır, ses etmez sonrasında elevaylara öyle bir istihza uygular ki kirman gibi olurlar” ifadelerini kullandı.

