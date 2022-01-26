Tokgöz’den kar mücadelesine eleştiri

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum’da kar mücadelesinin yeterince yapılmadığını iddia ederek, belediye yönetimini eleştirdi.

Belediyenin kar mücadele çalışmasında yetersiz kaldığını ileri süren Tokgöz, yeterli sayıda ekip ve araç görevlendirilmediğini savundu.

Merkez İlçe Başkanı Tokgöz eleştirilerini şöyle sıraladı, “Şehir merkezinde kar birikintileri oluşurken, sokaklar istenilen düzeyde açılamadı. Yol ve kaldırımlarda oluşan buzlanmalarda tuzlama çalışması yapılmadığı için de insanlar yürümekte dahi güçlük çekiyor. Zorlu kış şartlarında hem belediye emekçilerine destek olunması hem de yolların daha hızlı açılması için araç ve personel takviyesi yapılmalıdır. Yollarda gerekli tuzlama çalışmaları yapılarak buzlanmanın önüne geçilmelidir.

Sağlık Ocaklarının önleri temizlenmediği için hastalar mağdur kaldı. Bu ne biçim belediyecilik anlayışıdır. Belediye önceliği bu gibi yerlere vermelidir. Kayıp düşen, yaralanan hasta vatandaşlarımız olursa bunun vebali belediye yetkililerinin üzerindedir. İnsanlara çile çektirmek için mi görev yapıyorsunuz?

Kabul edin, karla mücadelede ne yazık ki sınıfta kaldınız. Çorum’un dört bir yanında çalışmalar yetersiz, halk mağdur. Belediye Başkanı ise ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek, ortada hiçbir problem yokmuş gibi davranıyor.

Günler öncesinde Meteoroloji ‘yoğun kar yağışı olacak’ diye uyardı. Ancak Çorum Belediyesi yetkilileri bu açıklamalara kulak tıkadı. Tuzlama yapmayı ve önceden önlemler almayı sağlayamadılar. Ve ne yazık ki halkımız bu çileyi çekiyor. Sokaklar karla kaplı, mücadele yetersiz. Vatandaş perişan.” (HABER MERKEZİ)