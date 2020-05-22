TOKİ 81 ilde 154 millet bahçesi yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde 154 millet bahçesi yapılacak.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlayacak millet bahçelerinin inşasında aktif görev alan TOKİ, öncelikli olarak mülkiyetindeki eski stat alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor. Bu kapsamda Çorum'da da Çorum FK'nın yeni sezonda yeni statta oynamaya başlamasıyla birlikte yıkılacak olan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nun yerine Millet Bahçesi yapılması öngörülüyor.

TOKİ, Bugüne kadar 11 millet bahçesinin yapımı tamamlandığını, 19'unun inşası devam ettiğini, 21'inin ihale, 103'ünün de proje aşamasında olduğunu açıkladı.

TOKİ tarafından yapımı tamamlanan millet bahçeleri ise şunlar:

"Batman Millet Bahçesi, Bursa Eski Stat Millet Bahçesi, Diyarbakır Sur İçkale Millet Bahçesi, Diyarbakır Dicle Vadisi Millet Bahçesi, Elazığ Millet Bahçesi, İstanbul Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Sakarya Millet Bahçesi, Samsun Millet Bahçesi, Trabzon Akçaabat Millet Bahçesi ve Sivas Millet Bahçesi."

(AA)

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 18:39