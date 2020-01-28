TOKİ Çorum’da zemin etüt raporu hazırlayacak

FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 5 ildeki 3 bin 500 konut için zemin etüt raporu hazırlatacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya illerinde hayata geçirilecek 3 bin 500 adet ‘Toplu Konut Projesi’ için zemin etüt raporu hazırlanması hizmet alımı işi ihale edecek.

Çorum, Ordu, Samsun, Sinop, Amasya illerinde yapılacak 3500 adet ‘Toplu Konut Projesi’ için Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile 11 Şubat’ta ihale edilecek.