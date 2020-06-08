TOKİ konutları hak sahipleri belli oldu

FATİH AKBAŞ

“Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında Çorum’a inşaa edilecek 250 konuta 4 bin 750 kişi başvurdu.

Konutların hak sahipleri Toplu Konut İdaresi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayında çekilen kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle başlatılan “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında Çorum’a yapılacak olan toplu konutların kuraları bugün çekildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum’a yaptırılacak olan 250 konutun kura töreni saat 14.00’da yapıldı.

Ankara 15. Noteri huzurunda çekilen kurada çıkan isimler sonuçların kesinleşmesinin ardından TOKİ’nin internet sayfasında yayınlanacak.

“Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut” projesi kapsamında Çorum’da inşaa edilecek 250 konutun 175’i 2+1 olup 1790 başvuru yapılmış. 3+1 tipinde ki 75 konuta ise 2 bin 960 kişi başvurmuş.

Konutların yüzde 10’u şehit ailelerine yüzde 5’i ise engellilere ayrılırken şehit ailelerinden 2+1 konutlara 3, 3+1 konutlara ise 11 başvuru yapılmış.

Engellilerden ise 2+1 konutlara başvuran 122 kişiden 9’u 3+1 konutlara başvuran 178 kişiden ise 4 hak sahibi kura sonucu belirlendi.

Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar başvuru yaptıkları bankadan üç gün içinde başvuru bedellerini geri alabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:33