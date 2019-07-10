Toplu taşıma sektörünün sıkıntıları Ankara’ya taşındı

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Çorum Ulaş Özel Halk Otobüsleri A.Ş. yönetimi, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş’ı ziyaret etti.



Ulaş A.Ş. Başkanı Arap Ballı öncülüğündeki ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Cıdık, Mustafa Emiroğlu ve Sinan Uslu da katıldı.

Ankara’da gerçekleşen ziyarette konuşan Arap Ballı, Çorum’da toplu taşıma alanında yaşanan sıkıntıları anlatarak fikir alışverişinde bulundu.



Sektörle ilgili istişarelerin de yapıldığı ziyarette özel halk otobüslerinin içinde bulunduğu zor koşullara işaret eden Ballı, çözüm konusunda TÖHOB’dan destek beklediklerini söylerek Birlik Başkanı Ercan Soydaş’ı Çorum’a davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÖHOB Başkanı Soydaş, sektörde yaşanan sıkıntıların çözümü için yaptıkları çalışmaları anlattı.