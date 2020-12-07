FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi yılında son toplantısında 2021 yılı gelir tarifesi görüşerek kabul etti.

Tarife Komisyonu tarafından belirlenen gelir tarifesine göre toplu taşımaya zam yapılırken su da ise artışa gidilmedi.

Oy birliği ile kabul edilen 2021 yılı gelir tarifesine göre toplu taşımada şehir için tam bilet 2,30 TL’den 2,75 TL’ye, öğrenci bileti 1,75 TL’den 2 TL’ye tek binimlik kart-jeton ise 3,25 TL’den 3,50 TL’ye yükseltildi.

Gelir tarifesinde suya zam yapılmazken atık su ücretleri ise meskenlerde 0,71 TL’den 0,80 TL’ye, resmi kurumlar, okullar ve hastanelerde 1 TL’den 1,20 TL’ye, fabrika ve sanayi kuruluşları, yağlama-yıkma ve akaryakıt istasyonlarında 2 TL’den 2,24 TL’ye, OSB’de ise 1,75 TL’den 2 TL’ye yükseltildi.