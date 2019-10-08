Toplu taşımaya zam

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi dün yapılan Ekim ayı toplantısında toplu taşıma hizmetlerine zam kararı aldı.



Toplantıda Tarife Komisyonu’nun oy birliği ile kabul ederek meclisin gündemine getirdiği şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam talebi görüşülüp bu sefer oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan zamma göre 2 lira olan tam bilet 2.30 liraya, 1.50 lira olan öğrenci bileti 1.75 liraya, 2.75 lira olan tek binim jeton 3.25 liraya, 2.50 olan OSB 3 liraya, 10 lira olan kart bedeli ise 13 liraya yükseldi. Zamlı tarifeler meclis kararının ardından uygulanacak.