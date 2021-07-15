Toplu ulaşım bayramın 1. günü ücretsiz olacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayramın 1. günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını belirtti.

Toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı'nın 1. günü saat 09.00’dan itibaren ücretsiz olarak Çorum halkına hizmet vereceğini belirten Aşgın, “Toplu ulaşım araçları bayramın ikinci günü saat 08.00’den itibaren hizmet vermeye başlayacak ve 3. gün normal seferlerine devam edecek.” dedi.

-Arefe günü mezarlıklara otobüs kaldırılacak

Çorum Belediyesi, arefe günü sabah namazından sonra mezarlıklara otobüs kaldıracak.

Arefe günü sabah namazından sonra Ulucami, Kevser Cami, Ejder Cami, Köroğlu Cami, Sarılık Cami, Selimiye Cami, Abdibey Cami, Hz İbrahim Cami, Kafkasevler Cami, Beytepe Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Huzur Cami, Binevler Cami, Buhara Cami, Tevhit Cami, Garantievler Cami, İmam Hatip Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami, Yörükevler Cami, Ehlibeyt Cami ve Esnafevler Cami güzergahından tüm mezarlıklara otobüsler hareket edecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 18:03