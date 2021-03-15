Toprak sanayicileri üretime başlıyor

Toprak Sanayicileri Kooperatifi tarafından üretim sezonun başlaması nedeni ile kiremit sanayicilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, toprak sanayicileri olarak 2021 yılı üretim sezonun başlayacağını ifade etti.

‘2021’DEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK’

Kartal, konuşmasında şunları dile getirdi: “Sanayicilerimiz zorlu bir yıl geçirdi, pandemi süreci ve maliyet artışları açıkçası tüm üreticiler gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Tüm bu zorluklar içinde başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. 2021 yılı için beklentilerimiz yüksek, bu bağlamda özellikle yapı ve yapı malzemeleri sektörünün toparlanma yılı olacağı görüşündeyim. Çorum’un sanayileşmedeki yapı taşı olan toprak sanayi sektörünün açılması ile ilimiz istihdam ve sosyo ekonomik alanlardaki gelişim gözle görülür seviyelere çıkacaktır. Üretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte Toprak sanayi sektöründe yer alan işyerlerimizde yaklaşık 2000 çalışana iş imkanı sağlanacak, aileleri ve dirsek temasında olduğu iş kolları ile yaklaşık 20.000 kişinin hayatının tam içinde olacaktır.

Biz toprak sanayiciler olarak sorumluluğumuzu hiç unutmadık ve şehrimiz, ekonomimiz ve hemşerilerimiz için üretim prensibimizi koruyarak devam ettik ve ediyoruz. Bununla birlikte ürünlerimiz Türkiye’nin 81 ilinde kullanılmakta ve ihracat potansiyelimiz her geçen gün artmaktadır. Çorum’un bu gücünün yerelden başlayıp ülke genelinde desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Standart dışı yapı malzemelerinin kullanımdan kaynaklanan birçok olumsuzlukla yıllardır duvar ve çatılarda karşı karşıya kalındığı görülmektedir. İlk olumsuz hava koşulunda deforme olan, delinen, uçan çatılar ve çatı malzemeleri veya duvarlarda deprem yüklerine karşı görevini yerine getirmeyen ve tadilat masraflarına sebebiyet veren malzemelerle karşı karşıya kalındığı görülmüş ve görülmektedir. Yerli, doğal, güvenilir ve sağlıklı tuğla-kiremit ürünlerin yerine ifade ettiğimiz gibi standart dışı malzemelerin kullanılması yapı sağlığı, güvenliği ve maliyeti açısından dikkat edilmesi ve irdelenmesi gereken bir husustur. Yaşam alanlarımızda kullanılan malzemeleri sorgulamalı ve seçimi doğru olan yönde yapmalıyız. Sağlıklı ve güvenli yapılar asıl yapı malzemesi kilden imal tuğla-kiremit ürünler ile inşa edilebilir. Bizler özellikle içinde bulunduğumuz bu yılda da bunun çabasını vermeye devam edeceğiz.

Hemşerilerimize ve yatırımcılara da görev düşmektedir. Kamu ve özel yatırımların, projelerin ve tüm yapıların tuğla-kiremit ürün uygulamaları ile yapılması her bir hemşerimizin aynı zamanda da sosyal sorumluluğudur. Yerelden başlayacak destek ile inanıyoruz ki hep birlikte büyüyeceğiz. Toplantıya katılım sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ederiz. 2021 yılı üretim sezonunun kazasız, hastalık ve salgınlardan uzak, kazançlı, bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını temenni ederek hayırlı bir üretim sezonu diliyoruz.”