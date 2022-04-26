Toprak sanayicileri yeni sezonu açtı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, toprak sanayi sektörünün yeni üretim sezonuna başladığını açıkladı.

Üretim faaliyetlerinin başlaması hasebiyle tüm sanayicilere, sektör paydaşlarına ve çalışanlara hayırlı bir üretim sezonu temenni eden ve kolaylıklar dileyen Önder Kartal, Türkiye’de kiremit- tuğla üretiminin en büyük söz sahibi olan Çorum’un pazarındaki payı ve öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Diğer tüm sanayicilerle birlikte üretim maliyetleri ve inşaat sektöründeki belirsizlik durumunun yapı malzemesi üreticilerine etkisinin yadırganamayacağını kaydeden Kartal, “Bizler tuğla ve kiremit sanayicileri olarak sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmaktayız. Bölgesel ve ulusal bazda yapılacak toplantı ve görüş alışverişlerinin 2022 yılında daha sıklıkla devam etmesi ve ortak akılla sektörün sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacağını düşünmekteyiz. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik dinamikleri açısından yapı ve yapı malzemeleri sektöründe elimizden geleni yapma konusunda tüm sanayicilerimizin istek ve gayretlerini yaptığımız istişarelerle teyit etme imkânı da bulduk. 2022 özellikle maliyet artışlarının ve belirsizliklerin etkisinde geçecek bir yıl olarak görülmektedir. Bu belirsizliklerin sanayicilerimizi karamsarlığa, üretimin aksamasına ve ekonomik istikrarsızlığa sevk etmemesi gerektiği düşünüyoruz. Bu yılın verimlilik ve sürdürülebilirlik kapsamında milat olarak görülmesi gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Sanayinin planlı gelişmesinin yön bulmasına kılavuzluk edecek politika ve stratejilerle birlikte sanayinin fiziksel koşullarının ve üretimin mekânsal organizasyonunun güçlendirilmesi çalışmaları, verimlilik çalışmaları ile birlikte yürütülmelidir. Bunun yanında sanayicinin ve girişimciliğin teşvik edilmesi, mevcut teşvik yönetim ve uygulama sistemlerinin etkinliğinin artırılması gerektiği bir gerçektir. Verimli ve sürdürülebilir üretimin imalat sanayisinde daha fazla yer bulmasına yönelik olarak söz konusu dönüşümün sağlanma koşullarını güçlendirecek şekilde finansal ve teknik destek mekanizmaları oluşturması gerekliliğine birçok platformda vurguladık ve vurgulamaya da devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından güncel gelişmeler olumlu görülmekte fakat daha fazla teşvik ve destek mekanizmasının işletilmesi gerektiği de bir gerçektir. Biz toprak sanayiciler olarak maliyetimizin büyük kısmını oluşturan enerji konusunda yenilenebilir enerji yönünde çalışma yapmaya ve verimlilik çalışmalarına önem verme gayretlerimizi kat be kat arttırmış durumdayız. Hiçbir ithal girdisi olmayan ve cari dengelerde rolü büyük olan sektörümüzün gayretleri ekonomik istikrarsızlık ve istihdam azalmasının önüne geçme yönündedir. Bu çabaların verimlilikle güçlenmesi ve teşvikler ile desteklenmesi de sektör için olumlu yönde etki yaratacaktır.

Toprak sanayicilerimize bir kez daha hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor; çalışan, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza kolaylıklar diliyorum”dedi. (Haber Merkezi)