‘Torba yasa ile kıdem tazminatı ve emeklilik tehdit altında’

FATİH BATTAR

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan, işçi ve emekçilerin kıdem tazminatı ile emeklilik başta olmak üzere pek çok konu içeren torba yasa teklifine dair Kent Meydanı’nda eylem yaptı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir basın açıklaması yapan DİSK Sosyal İş Temsilcisi Ergül Öztürk, çıkarılmak istenilen torba yasa ile işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının bir kez daha tehdit altında olduğunu belirterek; “AKP TBMM Grup Başkanlığı tarafından meclise sunulan ve AKP-MHP’li vekillerin oylarıyla komisyondan geçen yasa teklifi ile işverenlere bol keseden teşvik dağıtılırken, işçilerin en temel hakları gasp edilmek isteniyor. Bu yasa ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı hakkını ve emeklilik hakkını bir torbaya atıp çalmaya kalkıyorlar. Yasa teklifine göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için koşulsuz olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek.” dedi

Genç işçilere ve ileri yaştaki işçilere yapılan bu ayrımcılık Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden Öztürk; “Yıllardır gözleri, elleri kıdem tazminatımıza uzanıyor. Onlar kıdem tazminatına göz dikince, el uzatınca işçiler ayağa kalkıyor. Yıllardır defalarca kıdem tazminatına el uzattılar ama işçi sınıfı ayağa kalkınca ellerini geri çekmek zorunda kaldılar. Bu kez işçileri bölerek, yaşımıza göre ayrımcılık uygulayarak kıdem tazminatı hakkını parça parça gasp etmek istiyorlar. Kıdem tazminatını gasp etmek için kendilerince bir yol bulduğunu sananlar işçi sınıfını hiç tanımamışlar. Defalarca söyledik. Kıdem tazminatı bize çocuklarımızın emanetidir. Hiçbir işçi kendi çocuğunun kıdem tazminatının gasp etmeye kalkanları affetmez. Her işçi bir gün 50 yaşına geleceğini ve o yaştan sonra kıdem tazminatı olmayacağını bilir. Her işçi çocuğunun hakkı için daha da kuvvetli direnir. Torba yasa adı verilen düzenleme en çok emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen işçileri etkileyecektir. Çalışma yılı ve pirim gün sayısını doldurup yaş koşulu nedeniyle bekleyen işçiler genellikle 50 yaş üzeri işçilerden oluşuyor. Bu teklif yasalaşırsa emeklilikte yaşa takılanlar belirli süreli sözleşmeyle çalışmaya zorlanacak ve daha güvencesiz koşullarda çalışmış olacaklar, kıdem ve ihbar tazminatı olmayacak.” ifadelerini kullandı.