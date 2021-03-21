Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Toros Üniversitesi tarafından aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

Ön Değerlendirme, Yazılı Sınav ve Sonuç Açıklama tarihleri ilanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihine göre www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır.Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Ön Değerlendirme sonuçları www.toros.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Yazılı Sınav yeri ve saati ön değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

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