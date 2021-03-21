Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Toros Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Toros Üniversitesi tarafından aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

Ön  Değerlendirme,  Yazılı  Sınav  ve  Sonuç  Açıklama  tarihleri  ilanın  Resmi  Gazetede  yayınlanma  tarihine  göre  www.toros.edu.tradresinde yayınlanacaktır.Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Ön  Değerlendirme  sonuçları  www.toros.edu.tr  adresinden  duyurulacaktır.  Yazılı  Sınav  yeri  ve  saati  ön  değerlendirme  sonuçları  ile  birlikte duyurulacaktır.      

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