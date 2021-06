Torunlarıyla birlikte sınava girdi

EROL TAŞKAN

AK Parti Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna, torunlarıyla birlikte üniversite sınavına katıldı.

Bu yıl ilk kez sınava giren torunları Sadık Ahmet Tuna ve Nesibe Tuna ile birlikte sınav heyecanını yaşayan Ahmet Tuna, kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Sadık Ahmet Tuna ile birlikte 19 Mayıs İlkokulu’nda sınava girerken, diğer torunu Nesibe Tuna ise sınava Bahçelievler Mesleki Teknik Lisesi’nde girdi.

44 yıl aradan sonra ilk kez üniversite sınavına girdiğini dile getiren Ahmet Tuna, İlahiyat Fakültesi’nde okuma hayali olduğunu, ancak sınava girmesinin en önemli nedeninin torunlarının heyecanına ortak olup, onlara moral ve motivasyon kazandırmak olduğunu söyledi.

Torunlarının şahsında tüm gençlerin, okumanın yaşı olmadığı yönünde bir anlayışın sahibi olmalarını ve kendini gören gençlerin, okumaya daha çok sarılıp heveslenmelerini istediğini vurgulayan Ahmet Tuna, torunlarıyla birlikte sınava giren tüm gençlere başarı dileklerini aktardığı sözlerinde şunları söyledi, “Benimkisi bir umut, bir heves. Liseyi bitirdikten sonra hemen hayata atıldık, bırakın okumayı üniversite sınavına bile girmek nasip olmadı. Şu an 62 yaşında olsam da, okuma isteğimi yitirmedim. Bugün fırsat buldum, sınava bugün girdim Gençler şu an ellerindeki okuma fırsatını kaçırıp, sonra benim gibi pişman olmasınlar istiyorum. Her iş vaktinde yapıldığında daha da güzeldir. Tüm evlatlarımıza başarı ve sağlıklar diliyorum.”