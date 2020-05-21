Traktörcüler Sitesi esnafının toz şikâyeti

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Çorum Traktörcüler Sitesi esnafı, çevredeki bazı toprak sanayi fabrikalarından kaynaklandığı belirtilen yoğun tozdan şikâyetçi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı işyeri sahipleri, bölgedeki fabrikaların istif ve yükleme yaptığı alandan yayılan tozun çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdiler.

“En küçük bir rüzgârda yerden kalkan toz bulutu, Traktörcüler Sitesi ve çevredeki işyerlerinin üzerine çöküyor” diyen esnaf, kapı önündeki araçların üzerinin kırmızı toz tabakasıyla kaplandığını kaydettiler.

Yoğun toz nedeniyle kapı ve pencerelerini dahi açamadıklarını anlatan esnaf, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:33