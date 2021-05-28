Trakya Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Trakya Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Trakya Üniversitesi 'nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgi için tıklayınız

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