Tüfekçi, Ecevit’i andı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP eski Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i, vefatının 13. yıldönümünde andı.

Ecevit’in vefatının yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Tüfekçi, "Bülent Ecevit'e vatandaşlarımız, siyasetçilerimiz, devlet adamları, bilim adamları pek çok unvan verdi. Ama ona en çok yakışanı; Halkçı Ecevit'ti. Bütün siyasal yaşamını bu ülkenin iyiliğine, insanlarının refah içinde yaşamasına verdi. Siyasal yaşamında zaman zaman inişleri çıkışları oldu. Ama hiçbir zaman yılmadı. Tek bir ideali vardı; Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sini çağdaş uygarlık ile birleştirmek. Bütün siyasal yaşamını bu ülkenin iyiliğine, insanlarının refah içinde yaşamasına verdi. Mücadelesini hep bu noktaya odakladı. Türkiye'nin çıkarlarını korudu. Uluslararası arenada zaman zaman kendisine yöneltilen hiç bir eleştiriye, baskıya boyun eğmedi." dedi.

Ecevit'in halktan yana tavrı, dik duruşu, dürüstlüğü, ileri görüşlülüğü ile ön plana çıktığını vurgulayan Tüfekçi, "Ecevit, devletin, milletin bir kuruşuna dahi göz dikmemiş, kişisel menfaatlerini hiçbir zaman öne çıkarmamış, devlet imkanlarını çar-çur etmemiş bir kişiliğe sahipti. Ceketiyle geldi, ceketiyle gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak eski genel başkanımızı rahmet ve minnet ile anıyoruz. Onun düşünceleri elbette ki yolumuzu aydınlatıyor. Bundan sonra da aydınlatmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın." şeklinde açıklama yaptı.