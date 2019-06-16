Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İstanbul’da seçim çalışmasına başladı.

CHP İl Başkanı Tüfekçi, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde adayları Ekrem İmamoğlu’na Çorumlu hemşehrilerini ziyaret ederek, destek istedi. Tüfekçi, İstanbul’da faaliyet gösteren Çorumlu dernek ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederken, yine Çorumlu esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek, CHP Adayı İmamoğlu’na destek talebinde bulundu. CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin 23 Haziran’a kadar İstanbul’da çalışmalarına ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 16:29