‘Tüm enerjimiz Çorum için’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu gazetemizi ziyaret etti.

“Tüm enerjimizi Çorum’un kalkınması ve daha yaşanabilir bir kent olması için harcıyoruz.” diyen Kavuncu, Çorum’un tüm dinamikleri ile el ele vererek, Çorum’un tüm yatırım ve ihtiyaçlarının yakın takipçisi olduklarını söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la Çorum gündemine ilişkin sohbet eden Kavuncu’nun ziyaretinde AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Arslan ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Aykaç da hazır bulundu.

Çorum’un dinamikleri ile birlikte hareket ederek sorunların tespiti ve çözümü hakkında yol haritası çizerek, çözüm odaklı çalıştıklarını aktaran Erol Kavuncu, “En önemli çabamız şehrimizi maddi ve manevi anlamda huzur şehri yapmaktır. Bunun da temelinde el birliği, gönül birliği yatmaktadır. Her işimizi istişare ve birliktelikle yürütüyor, Çorum’un kazanımlarını artırmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Hakimiyet Gazetesi için de anlamlı ifadelerde bulunan Kavuncu, Hakimiyet Gazetesi’nin Çorum kamuoyu üzerindeki güvenilirliği ve kıymetinin her zaman zirvede olduğunu, Çorum’un sorunlarının çözümü ve tespiti noktasında katkı sunduğunu belirterek, tüm Hakimiyet ailesine çalışmalarında başarı dileklerini ifade etti.