‘Tüm hemşehrilerimizi kitap bağışına davet ediyoruz’

EROL TAŞKAN

Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Arslan ve dernek üyeleri gazetemizi ziyaret ederek 20-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 9. Kitap Fuarı için destek çağrısında bulundu.

70 yayınevinin katılacağı fuarın devasa bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Arslan, “Çocuklarımız Okusun Diye” isimli kitap bağış projesi için toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini duyurdu.

‘Çorumlunun Yaptığını Herkes Yapamaz’ çalışmasıyla Çorum’un tanıtımı konusunda başarılı bir çalışma imza atan dernek yönetimi, sosyal medyada her geçen gün yaygınlaşan uygulamalarıyla kitap konusuna dikkat çekiyor.

KAMPANYA 20 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Akman, Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Hasan Kiraz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, fuar çalışmaları ve kitap bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Ömer Arslan, kitap bağış kampanyasının 20 Mart tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

BU FUAR ÇORUM’A ÇOK YAKIŞACAK

70 yayınevinin katılacağı bir kitap fuarının her zaman görülen bir fuar olmadığını, bu sayının çok yüksek bir katılıma işaret ettiğini kaydeden Ömer Arslan, “Bu ölçekte bir kitap fuarı Çorum’a çok yakışacak. Tüm Çorumlular’ın da böylesi büyük bir organizasyona, Çorum’a yakışacak şekilde sahip çıkacağına inanıyoruz.” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ KİTAPLARINI KENDİSİ ALACAK

Fuara katılımın artırılması yönünde yaptıkları çalışmalar arazında, kitap bağışı kampanyasının çok özel bir yeri olduğunun altını çizen Ömer Arslan, “En önemli amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitapla ve kitap sevgisiyle buluşturmaktır. Elde ettiğimiz bağışlar, her bir kitap için 10’lik hediye kuponu olmak üzere çocuklarımıza dağıtılacak. Çocuklarımızın kendi istediği kitabı yine kendisinin almasını sağlamakla, çocuklarımızın gönlüne kitap sevgisini daha iyi nakşedeceğimize inanıyoruz. Derneğimiz, Belediye ve Milli Eğitim arasında yaptığımız protokolle birlikte sürdürdüğümüz bu çalışmada, kuponlarımızın okullarımızda öğrencilerimize ulaştırılacak. 9. Kitap Fuarı’nı sıradan bir fuar olmaktan öte, kitap sevgisinin harmanlanarak dalga dalga gönüllere girdiği bir ortama kavuşturmak istiyoruz.” diye konuştu.

2 BİN 200 KİTABA ULAŞILDI

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bağış çağrıları ve bağışlarla birlikte 2 bin 200 kitaba ulaşıldığının bilgisini paylaşan Arslan, kampanyanın toplum nezdinde büyük bir ilgi gördüğünü, bu ilginin daha artmasını umduklarını belirterek, “Kampanyamıza destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. El birliği ile büyüteceğimiz bu çalışma ile bir fazla çocuğumuza ulaşmanın heyecanıyla, az ya da çok demeksizin herkesten katkı bekliyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın kitap sevgisiyle buluşması için tüm hemşehrilerimizden destek bekliyoruz.” dedi.

Ömer Arslan www.corumkulturve turizmdernegi.com adresinden kampanyanın detayına ve bağış listesine ulaşılabileceğini hatırlattı.