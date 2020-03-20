Tüm ülkede aranacak

29 Aralık 2019’da kayıp ihbarı yapılan Mücahit Bolat’ı arama çalışmaları ülke genelinde yapılacak.

Çorum’un Alaca ilçesi nüfusuna kayıtlı, Çorum Akkent Mahallesinde ikamet eden Mücahit Bolat’ın kayıp olduğu ihbarının alınması üzerine; Jandarma, Emniyet ve AFAD görevlilerince il genelinde aramalar yapılmış, ayrıca köy muhtarlıklarına şahsın resmi dağıtılarak yardım istenilmişti.

Kayıp şahsın Türkiye genelinde araştırılması ve bulunabilmesi için Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ve Asayiş Dairesi Kayıp Şahıslar Projesine de veri girişi yapılarak ülke genelinde ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)