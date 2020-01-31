Tur operatörlerine Çorum teklifi

Dünyanın en büyük 4. turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 24. kez kapılarını açtı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Malta Turizm Bakanı Konrad Mizzi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte birçok ilin vali ve belediye başkanı ile turizm meslek birlik başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre; fuarda 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200’ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım açısından önem arz eden fuara Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül de katılarak, sektör temsilcileri ile görüşmelerde bulundu. Sektör temsilcilerine Çorum’un kültürel, tarihi ve doğal turizm değerlerini kapsayan farklı gezi programlarının sunumu yapıldı. Gezi noktaları, konaklama tesisleri ve yeme içme tesisleri ile ilgili bilgiler ve dokümanlar verildi.

Bölgesel turizm destinasyonun da bir seçenek olarak sunulduğu görüşmelere Amasya ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkileri ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Yasemin Çoban da eşlik ederek bölgeye düzenlenecek turlarla ilgili planlama ve teknik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde tur operatörlerine İç Anadolu Bölgesini kapsayan tur programlarına Çorum, Hattuşa ve Alacahöyük'ün de dahil edilmesi yönünde alternatif gezi programları önerilirken, bölgeye düzenlenecek tur programları ile ilgili her türlü kolaylığın sağlanacağı ve seyahat acenteleri ile işbirliğine hazır olunduğu belirtildi.

Yurt içi turizmi için yeni rotalara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen acente yetkilileri, Çorum ve çevresinin yeni bir fırsat olarak görüldüğünü ve önümüzdeki aylardan itibaren gerçekleştirmeyi planladıkları Çorum'u da içine alan tur paketlerinin satışına başladıklarını ifade ettiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY'nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğinde, TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı 4 gün boyunca açık kalacak. (Haber Merkezi)