Turan Ilgaz vefat etti

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Çorum’un yetiştirdiği bilim insanlarından Prof. Dr. Turan Ilgaz (87) vefat etti.

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Kurucu Başkanı Turan Ilgaz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nun proje mimarı olan Prof. Dr. Ilgaz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı döneminde, ‘Sınıf Öğretmenliği’ bölümünün eğitim süresini 4 yıllık lisans düzeyine çıkararak Türkiye’de bir ilke imza atmış ve diğer eğitim fakültelerinde de uygulanan başarılı programın hayata geçmesini sağlamıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı, KTÜ Rektör Yardımcılığı ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ilgaz, Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

Fotoğraflarıyla Çorum’un yerel tarihine damgasını vuran Hasan Basri Ilgaz’ın oğlu, Prof. Dr. Asuman Ilgaz’ın eşi, Oben Koç’un babası, Babür Koç’un kayınpederi Ilgaz, merhum Prof. Dr. Ahmet Samsunlu ile birlikte ÇEKVA’nın onursal başkanlığı ünvanını taşıyorlardı.

Merhumun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Emecik Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HAKİMİYET, Prof. Dr. Turan Ilgaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 19:27