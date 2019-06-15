Turbay’a başsağlığı ziyareti

HURŞİT BOZKURT

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, geçtiğimiz günlerde kayınpederi vefat eden Bem Bir Sen eski Genel Başkanı Mürsel Turbay'ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Çorum Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ve Bayat AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu'nun katıldığı taziye ziyaretinde, Bayat Çay Köy'e giden heyet, merhum Ali Mutlu'ya rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 14:15