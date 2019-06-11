Turbay’ın kayınpederi kazada can verdi

RECEP MEBET

Bem-Bir-Sen eski Genel Başkanı Mürsel Turbay’ın kayınpederi Ali Umutlu (84) geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Bayat ilçesi Çorum Yolu üzerinde ATV aracıyla hareket halindeyken, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ali Umutlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Bayat ilçesi Çayköy’de toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Ali Umutlu’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.