Turgut Aslan'dan Asım Balcı’ya ziyaret

FATİH AKBAŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hemşehrimiz Turgut Aslan, Ankara Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “15 Temmuz kahramanımız Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Turgut Aslan'ı belediyemizde misafir ettik. Kıymetli hemşehrim Turgut Aslan ağabeye ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi. Balcı ziyaretin anısına Turgut Aslan’a hediye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:13