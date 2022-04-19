‘Turizmde Çorum’u önde gelen il yapmaya kararlıyız’

M.BURAK YALÇIN

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Valilik olarak bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum içerisinde Çorum’un turizmde hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını ifade ederek, turizmde Çorum’u önde gelen il yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

46. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi.

Programa Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çörüş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Sürdürülebilir turizmin yerli turizmin doğru şekilde devreye girmesi ile mümkün olacağını belirten Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çörüş, “İnsanlarımız Çorum ve ilçlerinin tarihi kültürel yörelerini gezmesi, güzelliklerini keşfetmesi için üşenmeden fırsatları değerlendirmelidir” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise Valilik olarak bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum içerisinde Çorum’un turizmde hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını belirterek, “Turizmde Çorum’u bütün kurumlarımızla birlikte önde gelen bir il yapmaya kararlıyız. Hedefimiz sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda Çorum’u tanıtmak. Bir ilin kalkınması için turizm en önemli faktördür. En güzel ilişkiler turizm yoluyla olur. Turizm ulusları bir araya getirmenin, bütün insanlığı buluşturmanın temelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali İzzet Yılmaz katılımcılara ‘Turiste Yaklaşım ve Nezaket Kuralları’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022, 14:31